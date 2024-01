Taiwan: elezioni generali, da oggi scatta il silenzio elettorale al via domani campagne per elezioni presidenziali e legislative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Dpp ha infatti evidenziato a più riprese la necessità di preservare la stabilità nello Stretto, pur senza scendere a compromessi sul rispetto della democrazia, dell'autonomia, dell'autodeterminazione e della sovranità dell'isola. Taiwan è infatti considerata da Lai "già una nazione sovrana e indipendente". "Auspichiamo l'amicizia con la Cina, di cui non vogliamo essere nemici", ha dichiarato a tal proposito in un'intervista pubblicata dalla rivista statunitense "Time" lo scorso 20 novembre. L'irritazione della Cina nei confronti del Dpp si è intensificata ulteriormente dopo la presentazione della candidata scelta per la vicepresidenza, l'ex inviata di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-khim. Nata a Kobe, in Giappone, la 52enne Hsiao è stata parlamentare dal 2012 al 2020, per poi rappresentare Taipei a Washington fino allo scorso 30 novembre. Definita "carismatica e degna di fiducia" dagli osservatori della politica estera, la diplomatica si è fatta notare soprattutto per "l'ottima rete di contatti" creata a Washington e per la determinazione a espandere il riconoscimento dell'isola nel panorama internazionale. Queste caratteristiche non hanno fatto altro che alimentare la diffidenza della diplomazia di Pechino, che solo il mese scorso ha definito Hsiao "insincera" ed equiparato il ticket elettorale con Lai a "un duo separatista". (segue) (Res)