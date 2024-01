Taiwan: elezioni generali, da oggi scatta il silenzio elettorale al via domani campagne per elezioni presidenziali e legislative (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i consigli comunali tenuti lo scorso maggio con i colleghi di partito, Hou ha lasciato trapelare la sua contrarietà alla formula "un Paese, due sistemi" proposta dalla Cina per perseguire l'unificazione con Taiwan, respingendo anche l'agenda a sostegno dell'indipendenza, ritenuta "priva di basi legali". Il programma del candidato nazionalista prevede infatti consultazioni regolari tra le due sponde dello Stretto al fine di allentare le tensioni. Hou si è comunque detto a favore del mantenimento dell'indipendenza "de facto" dell'isola e della sua denominazione ufficiale, Repubblica di Cina, al fine di evitare allusioni a un riconoscimento formale della statualità dell'isola. Solo "un credo, per tutta la vita", quello di Hou, ovvero "prendersi cura di Taiwan" e dei territori sotto la sua giurisdizione (le isole di Penghu, Kinmen e Matsu) in un periodo in cui "le generazioni sembrano nutrire sfiducia nel futuro" e in cui solo "il ritorno al potere del Kuomintang può salvare Taiwan". Questa posizione è stata ribadita anche nel dibattito televisivo tenuto da Hou con gli altri candidati presidenziali il 20 dicembre, in cui ha paventato il rischio di una guerra nella Stretto nell'eventualità della vittoria del Dpp. Hou si presenta alle prossime elezioni con Jaw Shau-kong, parlamentare dal 1987 al 1991 e dal 1993 al 1994. (segue) (Res)