Spagna: a dicembre quasi 30 mila nuovi iscritti alla Previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di dicembre in Spagna si è concluso con 29.937 iscritti in più alla Previdenza sociale, portando il numero di contribuenti complessivi a 20,8 milioni, mentre il numero di disoccupati si è attestato a 2,7 milioni, il dato più basso per questo mese dal 2007. Solo quest'anno sono stati creati 539.740 posti di lavoro, mentre il numero di disoccupati è diminuito di 130.197 unità. A quasi due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro, la percentuale di lavoratori con contratti a tempo indeterminato è salita all'86 per cento, mentre il tasso di occupazione a tempo determinato è al minimo del 14 per cento. (Spm)