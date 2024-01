Croazia: polizia arresta cittadino serbo per traffico di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia croata ha arrestato un cittadino serbo di 35 anni che stava tentando di introdurre clandestinamente 20 migranti in Italia. Secondo i dati del dipartimento di polizia della regione di Brod e della Posavina i migranti, entrati in Croazia illegalmente e privi di documenti, sono stati scoperti a circa 20 chilometri a est della città di Slavonski Brod. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Hrt". Nelle vicinanze del gruppo gli agenti di polizia hanno individuato anche un veicolo alla cui guida c'era un cittadino serbo, che, come confermato dalle indagini, prevedeva di trasportare le persone in Italia secondo un accordo precedente. (Seb)