Somalia: Ue su accordo Etiopia-Somaliland, rispettare unità, sovranità e integrità territoriale del Paese

- L'Unione europea ribadisce l'importanza di rispettare l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica federale di Somalia, conformemente alla sua Costituzione, alle Carte dell'Unione africana e delle Nazioni Unite. È quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal Servizio esterno dell'Unione europea (Seae), l'indomani del memorandum d'intesa siglato lo scorso primo gennaio dal primo ministro etiope Abiy Ahmed e dal presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi, per la concessione all’Etiopia dell’accesso al mare. "Questa è la chiave per la pace e la stabilità dell’intera regione del Corno d’Africa", conclude la dichiarazione. (Beb)