Messico: governo nazionalizza unità di produzione idrogeno del gruppo francese Air Liquide

- Il governo messicano ha nazionalizzato un'unità di produzione di idrogeno del gruppo francese Air Liquide situata nella raffineria di Tula. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", spiegando che la compagnia petrolifera nazionale del Messico, Pemex, è diventata proprietaria del sito. Air Liquide aveva acquisito questa linea di produzione nel 2017 per più di 50 milioni di dollari. L'azienda francese ora ha una decina di giorni per ricorrere alla giustizia. Il governo messicano potrebbe annunciare altre operazioni simili per raggiungere l'autosufficienza energetica. (Frp)