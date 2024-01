Sudafrica: chiedeva le dimissioni di Ramaphosa, esercito prende le distanze da ex ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di difesa nazionale del Sudafrica (Sandf) hanno preso le distanze dalle minacce di un ex comandante, Sylvester Mangolele, che in un video chiedeva la rimozione dall'incarico del presidente Cyril Ramaphosa. In una dichiarazione, l'esercito ha preso le distanze dai commenti di Mangolele, affermando che questi non parla a nome delle Forze armate. “Le Sandf condannano le dichiarazioni di Sylvester Mangolele con il disprezzo che meritano”, ha detto il portavoce dell'esercito, Siphiwe Dlamini. Ciò avviene dopo che nei giorni scorsi è diventato virale sui social media un video dell'ex ufficiale che chiede a Ramaphosa di dimettersi entro 48 ore o rischia di essere costretto a lasciare l'incarico, citando le violazioni della Costituzione come motivo principale. Mangolele è stato licenziato dall'esercito nel 2018 per motivi non resi noti. (Res)