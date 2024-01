Sierra Leone: incriminate 12 persone per il tentato golpe di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici persone sono state incriminate per il loro presunto ruolo nel fallito tentativo di colpo di Stato dello scorso 26 novembre in Sierra Leone. Tra di loro ci sono ex agenti di polizia e penitenziari, nonché l'ex guardia del corpo dell'ex presidente Ernest Bai Koroma, il quale è agli arresti domiciliari da quando è stato interrogato dalla polizia il mese scorso. Lo ha reso noto alla stampa il ministro dell'Informazione Chernor Bah, precisando che i sospettati devono affrontare diverse accuse, tra cui tradimento, occultamento di tradimento e favoreggiamento del nemico. Altri sospettati "dovrebbero essere accusati nei prossimi giorni", ha aggiunto. Il 26 novembre uomini armati hanno fatto irruzione in un arsenale militare e in diverse carceri della capitale Freetown, liberando quasi 2 mila detenuti. Almeno 19 persone, tra cui 13 soldati, sono morte nelle violenze, etichettate dalle autorità come un fallito tentativo di colpo di Stato da parte dell'esercito. A dicembre il governo ha annunciato di aver arrestato 80 sospettati del tentativo di golpe, tra cui civili ed ex ufficiali di polizia e militari attivi ed ex. Anche la figlia di Koroma, Dankay Koroma, è stata inserita nella lista dei 54 sospettati attualmente ricercati. (Res)