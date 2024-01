Regno Unito: "Times", Partito laborista proporrà tagli fiscali prima delle elezioni nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente laborista britannica e cancelliera ombra dello Scacchiere, Rachel Reeves, sta valutando la possibilità di proporre dei tagli alle imposte sul reddito o alle assicurazioni nazionali nel manifesto elettorale del partito in vista delle prossime elezioni nazionali. Come riferisce il quotidiano "The Times", Reeves sta subendo pressioni da parte dei parlamentari laboristi affinché esponga una proposta "dettagliata" sulle tasse agli elettori che stanno lottando con la crisi del costo della vita e un elevato carico fiscale. Reeves ritiene che i tagli fiscali offerti dal Partito laborista debbano essere "a prova di bomba" e non dovrebbero minacciare la credibilità fiscale della sua formazione politica. Tuttavia, come spiega il quotidiano, la proposta laborista dipenderà anche dai piani fiscali del Partito conservatore, con il primo ministro Rishi Sunak che sta prendendo in considerazione tagli all'imposta di successione o a quella sul reddito in vista della presentazione del Bilancio di primavera, una chiara mossa volta ad attirare consensi.(Rel)