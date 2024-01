Uganda: leader religioso Bugingo sopravvive a un agguato alla periferia di Kampala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto leader religioso e uomo d'affari ugandese Aloysius Bugingo è sopravvissuto a un agguato armato condotto da ignoti che hanno ucciso la sua guardia del corpo nella capitale Kampala. Secondo quanto riferito dalla polizia in un comunicato, gli uomini armati hanno aperto il fuoco sul veicolo del pastore Bugingo mentre stava tornando a casa ieri sera nella zona di Namungoona, alla periferia di Kampala, per poi fuggire a bordo di una motocicletta. Nonostante abbia riportato ferite durante l'attacco, Bugingo è riuscito a portare il veicolo in un vicino ospedale, mentre la sua guardia del corpo, Richard Muhumuza, è morta a causa delle ferite da arma da fuoco riportate. "Stiamo esaminando attentamente le riprese delle telecamere a circuito chiuso per identificare gli aggressori", ha detto la polizia, descrivendo l'incidente come un tentato omicidio. Il pastore Bugingo, fondatore della Casa di preghiera dei ministeri internazionali, è un forte sostenitore del partito al governo in Uganda, il Movimento di resistenza nazionale (Nrm). Il motivo dell'attacco non è ancora noto, ma nel Paese si è recentemente registrata un'ondata di violenza armata senza precedenti che ha visto l'uccisione di diverse persone di spicco in particolare nella capitale Kampala. (Res)