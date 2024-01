Napoli: partite 13 lettere di assunzione a medici per pronto soccorso Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 porterà nuove preziose risorse al Pronto Soccorso del Cardarelli. Sono tredici le Pec di proposta di assunzione partite ieri e indirizzate ad altrettanti medici che hanno sostenuto le prove selettive per essere assunti a tempo indeterminato presso l'unità di pronto soccorso - Osservazione breve intensiva dell'ospedale Cardarelli. Nei giorni scorsi è stata firmata la delibera con cui la direzione dell'ospedale napoletano ha preso atto dei lavori della commissione che, con estrema rapidità, ha concluso le prove selettive. Il concorso, destinato in origine a sei medici dell'Emergenza, era stato bandito lo scorso 11 novembre e, per poter accelerare il più possibile la procedura, tutte le prove erano state concentrate nella sola giornata del 19 dicembre. All'esito del concorso tutti i candidati sono stati valutati idonei all'assunzione e l'azienda ha ritenuto opportuno scorrere la graduatoria, proponendo l'assunzione non solo ai sei vincitori di concorso, ma anche a tutti gli altri giudicati idonei. Dice Antonio d'Amore, direttore generale dell’Aorn. Cardarelli: “Questo concorso, destinato ai medici dell'Emergenza del Cardarelli, ha visto una partecipazione maggiore rispetto ai precedenti e siamo ottimisti sulla possibilità di assumere la quasi totalità dei candidati presentatisi”. “Nel concorso analogo che portammo a termine lo scorso marzo, infatti, solo in quattro presero parte alla selezione - ha spiegato -. Il coinvolgimento di nuovi giovani medici in Pronto Soccorso è il segnale che il cambiamento organizzativo e strutturale che stiamo imprimendo alla nostra Emergenza ed al nostro ospedale inizia a diventare realtà evidente”. La graduatoria finale del concorso vede la presenza di un medico già specializzato e di dodici medici specializzandi. Tutti i nuovi medici entreranno in servizio presso il pronto soccorso del Cardarelli già nel mese di gennaio.(Ren)