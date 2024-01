Libia: presidente Parlamento discute ricostruzione Derna con figlio di Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha tenuto ieri un incontro con il primo ministro del governo della Libia orientale (non riconosciuto dalla Comunità internazionale), Osama Hammad, il presidente del Comitato per la ricostruzione e la stabilizzazione delle aree colpite dalle inondazioni di settembre, Hatem al Arabi, e soprattutto con il direttore esecutivo del Fondo per la ricostruzione di Derna e dalle altre zone alluvionate, Belkacem Haftar, uno dei figli del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Secondo il portavoce della presidenza del Parlamento, Abdullah Bliheg, durante l'incontro tenuto nella città di Al Qubba, Saleh è stato aggiornato sui lavori del Comitato per la ricostruzione e la stabilità e del Fondo per la ricostruzione di Derna e sulla firma di un accordo con la compagnia egiziana “Arab Contractors” per la ricostruzione di alcune infrastrutture danneggiate dalle tempesta subtropicale Danel lo scorso settembre. (Lit)