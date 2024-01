Serbia-Israele: presidenti a colloquio telefonico, rafforzare la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo di Israele Isaac Herzog. Lo ha annunciato in un comunicato la presidenza di Belgrado, secondo cui i due hanno constatato che i rapporti tra i due Paesi dovrebbero riflettere la vicinanza dei due popoli, annunciando di aspettarsi che la collaborazione diventi più diversificata e si estenda a diversi ambiti. A tal proposito Vucic e Herzog hanno espresso la speranza di potersi incontrare presto. Herzog si è anche congratulato per la vittoria della lista elettorale "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", guidata dal Partito progressista serbo (Sns) alle elezioni parlamentari tenutesi a dicembre nel Paese balcanico, dicendo di aspettarsi che le immutate circostanze politiche garantiranno alla Serbia uno sviluppo stabile e una vantaggiosa cooperazione reciproca con Israele. (Seb)