Firenze: Renzi, il Pd sta facendo di tutto per perdere

- A Firenze il Pd "sta facendo di tutto per perdere. E se continua così rischia seriamente di riuscirci". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Prima la vicenda dello stadio, incredibile, su cui ho già scritto tante volte. Adesso la questione delle multe dove si fa cassa stangando i cittadini, anche quelli che vanno a 51km/h sulle strade a quattro corsie. Le multe devono servire per garantire la sicurezza, non per chiudere il bilancio", conclude.(Rin)