Cisgiordania: vasta operazione militare israeliana nei campi di Tulkarem e Nour Shams

- Diverse persone sono rimaste ferite all'alba di oggi a seguito di un’operazione militare delle forze di Israele nel campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, un drone ha sparati un missile verso il quartiere di Abu al-Foul nel campo, ferendo leggermente un numero non meglio precisato di persone, che sono state curate sul posto. I militari israeliani sono penetrati anche nel quartiere di Balouneh, dove sono scoppiati scontri tra alcuni giovani palestinesi e i soldati. La “Wafa” afferma che le forze israeliane hanno occupato scuole e strutture ospedaliere nella città di Tulkarem. Non solo. I militari hanno imposto il coprifuoco anche nel campo nel campo di Nour Shams, sempre in Cisgiordania, fino a “nuovo avviso”.(Res)