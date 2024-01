Cisgiordania: manifestazioni e proteste dopo l'assassinio del vice capo di Hamas Al Arouri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, diverse zone della Cisgiordania sono state teatro di proteste in seguito all'assassinio di Saleh Al Arouri, vicepresidente dell'Ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, avvenuto in un bombardamento israeliano alla periferia sud di Beirut, in Libano. Centinaia di manifestanti si sono radunati a Ramallah, dirigendosi verso il centro della città. Canti funebri hanno risuonato nelle moschee di Arura, città natale di Saleh al Arouri. Anche il campo di Aroub a Hebron ha visto manifestazioni di condanna nei confronti dell'operazione di assassinio. (Res)