Pakistan: premier Kakar condanna manifestazioni contro omicidi stragiudiziali, “irresponsabili e provocatorie”

- Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwarul haq Kakar, ha condannato ieri le proteste intraprese a Islamabad da abitanti del Belucistan contro gli omicidi stragiudiziali perpetrati in quella provincia, definendo le manifestazioni “irresponsabili e provocatorie”, e derubricando i manifestanti a “sostenitori del terrorismo nel Belucistan”. Quanto ai giornalisti e agli attivisti per i diritti umani che hanno simpatizzato coi manifestanti, il primo ministro ha affermato che “dovrebbero unirsi (ai terroristi), se credono nella bontà della loro causa e se sono così decisi a combattere lo Stato assieme a loro. Così sapremo davvero da che parte stanno e come gestirli”. Commentando le denunce di violenza della polizia contro i manifestanti, Kakar ha dichiarato che alcuni dei manifestanti, incluse “personalità mediatiche”, stanno tentando di “ingannare tutti, elevandosi a finti eroi dei diritti umani e danneggiando lo Stato”. Infine, il premier ha affermato che i manifestanti radunati a Islamabad sono “parenti di chi combatte contro lo Stato” in Belucistan.(Inn)