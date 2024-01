Indonesia: figlio presidente Widodo convocato da autorità elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La commissione elettorale dell'Indonesia ha convocato il figlio maggiore del presidente Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, candidato alla vicepresidenza, per essere interrogato su un presunto illecito durante la campagna elettorale, ha dichiarato un funzionario elettorale. Il figlio del presidente è accusato di aver distribuito latte gratis ai suoi sostenitori, una iniziativa che violerebbe un regolamento elettorale del 2016. Gibran si è candidato alle elezioni del 14 febbraio a fianco del ministro della Difesa Prabowo Subianto, attualmente favorito dai sondaggi. La candidatura di Gibran, che non disporrebbe dei requisiti anagrafici minimi per assumere la carica di vicepresidente, è stata autorizzata nei mesi scorsi da una controversa sentenza della Corte costituzionale, poi sottoposta a indagine. (segue) (Fim)