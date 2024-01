Indonesia: figlio presidente Widodo convocato da autorità elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del pronunciamento favorevole al figlio del presidente, il giudice capo della Corte costituzionale dell’Indonesia, Anwar Usman, è stato destituito per violazioni etiche, sulla base del pronunciamento di un consiglio etico composto da tra giudici e presieduto dall’ex capo della Corte costituzionale Jimly Ashiddiqie. Anwar, secondo il consiglio, avrebbe commesso una “grave violazione etica” e infranto il principio d’imparzialità non ricusandosi al momento di giudicare la candidatura del proprio familiare. I membri del consiglio, pur avendo formalmente richiamato i sei giudici che hanno deliberato in favore della candidatura alla vicepresidenza del figlio del presidente uscente, sottolineano tuttavia di non avere l’autorità per rovesciare il verdetto della Corte costituzionale sull’età minima dei candidati alla presidenza e alla vicepresidenza. Anwar potrà restare in magistratura fino al suo pensionamento, nel 2028, ma non potrà più esprimersi su dispute elettorali con potenziali conflitti d’interesse. (segue) (Fim)