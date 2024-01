Indonesia: figlio presidente Widodo convocato da autorità elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio di Widodo, 36 anni, ha ricevuto a ottobre dalla Corte costituzionale il via libera per scendere in campo assieme al ministro della Difesa Prabowo Subianto, candidato alla presidenza in vista delle elezioni in programma in Indonesia il prossimo 14 febbraio. L’età minima per i candidati alle elezioni presidenziali in Indonesia è di 40 anni, ma nell’interpretazione della Corte costituzionale Gibran ha potuto candidarsi perché è già stato eletto in passato come sindaco di Surakarta, sua città natale. I sondaggi prevedono al momento un testa a testa tra Prabowo e il governatore della provincia di Giava centrale, Ganjar Pranowo, con i due seguiti a distanza dal governatore di Giacarta Anies Baswedan. (Fim)