Corea del Sud: Yoon, aggressione a leader opposizione Lee un atto di terrorismo

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha nuovamente condannato l’aggressione subita ieri da Lee Jae-myung, leader del principale partito di opposizione del Paese, accoltellato ieri durante un evento pubblico. Yoon ha descritto l’aggressione come un atto di terrorismo, affermando che simili atti di violenza “sopprimono la libertà umana e sono nemici della democrazia liberale”. Yoon ha nuovamente commentato la vicenda durante un incontro per il nuovo anno con membri del governo, dell’Assemblea nazionale, delle imprese, dei sindacati e delle principali comunità religiose del Paese. Durante l’incontro, il presidente ha sottolineato l’assenza di Lee, che resta ricoverato in terapia intensiva a Seul, dopo essere stato accoltellato ieri nel corso di una visita nella città meridionale di Busan. A seguito dell’aggressione Lee ha riportato una forte emorragia. Il politico è stato sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza durato due ore per suturare la vena giugulare, che l’aggressore – un uomo di 66 anni, di cui è ancora ignoto il movente - aveva perforato con una lama lunga 18 centimetri. (segue) (Git)