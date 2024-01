Corea del Sud: Yoon, aggressione a leader opposizione Lee un atto di terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione è avvenuta mentre Lee visitava il cantiere del nuovo aeroporto nell’isola di Gadeok-do. Secondo l’emittente televisiva “Kbs”, il responsabile è un uomo di identità ancora ignota, subito arrestato, che ha assalito il leader dell’opposizione coreana alle 10:27 (ora locale) nel corso di una conferenza stampa, dopo averlo avvicinato fingendosi un suo sostenitore. Lee ha subito una ferita al collo: si tratterebbe di una lacerazione poco più lunga di un centimetro, che però avrebbe perforato la vena giugulare. Secondo indiscrezioni mediche, il leader dell’opposizione coreana non sarebbe più in pericolo di vita, ma si temono le conseguenze della copiosa emorragia. In Corea del Sud, frattanto, è polemica per le misure di sicurezza inadeguate. Lee ha perso per un soffio le elezioni presidenziali del 2022, ma il Partito democratico da lui guidato mantiene la maggioranza all’Assemblea nazionale. Il 10 aprile il Paese terrà le elezioni parlamentari. (Git)