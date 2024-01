Thailandia: Thavisin presenta bozza legge di bilancio da 101,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, ha presentato oggi la proposta di una legge di bilancio da 3.480 miliardi di baht (101,52 miliardi di dollari), dando inizio a un dibattito di tre giorni tra i legislatori. "Il bilancio è cruciale per far avanzare l'economia", ha dichiarato Srettha al parlamento. La seconda economia del Sud-est asiatico dovrebbe conseguire una crescita compresa tra il 2,7 per cento e il 3,7 per cneto quest'anno, ha detto il capo del governo, aggiungendo che l'inflazione dovrebbe situarsi tra l'1,7 per cento e il 2,7 per cento. Il parlamento voterà il bilancio questa settimana, e l’iter di approvazione dovrebbe concludersi entro maggio. L'economia della Thailandia è cresciuta meno del previsto nel 2023 a causa delle esportazioni e della spesa governativa deboli.(Fim)