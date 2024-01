Ue: premier belga De Croo, servono più risorse per affermarci in un contesto internazionale incerto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha bisogno di più risorse proprie per affermare il suo ruolo nel contesto internazionale, in particolare in una fase di grandi crisi globali, come l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la fine di una pandemia e l’escalation della guerra in Medio Oriente. Lo ha detto il primo ministro belga, Alexander De Croo, in un’intervista a “Politico” in occasione dell’apertura del semestre di presidenza del Consiglio Ue. “Con ogni grande sfida che dobbiamo affrontare, la popolazione europea, anche quella più euroscettica, guarda all’Europa per risolvere queste sfide perché i Paesi da soli non possono farcela”, ha detto il premier belga. “Se si vuole rispondere a queste chiamate, sarà necessario riorganizzare le priorità, il che per noi porta inevitabilmente a una discussione: da dove vengono i soldi?”, ha proseguito De Croo. L’Ue sta raggiungendo i limiti di ciò che può chiedere ai governi nazionali di contribuire per finanziare le loro priorità e torna quindi di attualità il tema delle nuove imposte europee. De Croo nell’intervista non entra nei dettagli su quali fonti di entrate l’Ue dovrebbe prendere in considerazione, soprattutto per evitare di anticipare i dibattiti che si svolgeranno nel corso del semestre. Il Parlamento europeo sta già spingendo per un maggior numero di cosiddette risorse proprie, e l’auspicio di molti Paesi membri è che la presidenza belga del Consiglio possa aiutare a mediare un compromesso prima che l’Ungheria subentri nella seconda metà del 2024: le autorità di Budapest si oppongono all’imposizione di tasse a livello europeo. (segue) (Res)