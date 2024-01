Ue: premier belga De Croo, servono più risorse per affermarci in un contesto internazionale incerto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione su maggiori risorse dell’Ue è parte di un dibattito più ampio, secondo De Croo, poiché il blocco comunitario dovrà adattarsi alla nuova realtà geopolitica. “Un potenziale secondo mandato per Donald Trump negli Stati Uniti, la guerra della Russia in Ucraina e l’instabilità in Medio Oriente” sono tutti fattori che “stanno tutti portando alla consapevolezza del fatto che l’Europa è sola”, ha affermato il premier belga che sostiene la necessità di portare avanti alcuni dei progetti varati durante la presidenza della Commissione europea di Ursula von der Leyen. “Ciò deve essere tradotto nella nostra politica industriale, nella nostra politica commerciale, nel Green Deal” e “deve essere un elemento centrale della nostra politica europea. Noi europei viviamo in un mondo che ci è relativamente ostile. Questa è la realtà. Ciò richiede un serio cambiamento di mentalità rispetto al modo in cui ci comportiamo nel resto del mondo. Dobbiamo prepararci per un’Europa che dice quello che pensa, ma a volte mostra anche i muscoli”. (segue) (Res)