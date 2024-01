Ue: premier belga De Croo, servono più risorse per affermarci in un contesto internazionale incerto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle priorità chiave per la presidenza belga, ha proseguito De Crro, è garantire che l’Ue mantenga la sua potenza economica concentrandosi maggiormente sulla politica industriale attraverso un “Nuovo accordo industriale”. Un piano di questo tipo si concentrerebbe sulla necessità di stimolare gli investimenti a sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità europea. Invece di mobilitare capitali privati, negli ultimi anni l’Europa ha concesso sussidi alle sue industrie, ha affermato il premier belga. “Interrompiamo i sussidi (eccessivi) ma usiamo il denaro che c’è”, ha detto De Croo, sottolineando come “i nostri fondi pensione stanno investendo negli Stati Uniti in questi giorni invece di investire qui” in Europa. Il primo ministro, infine, si è espresso in modo particolarmente positivo riguardo al lavoro intrapreso da Enrico Letta, l'ex presidente del Consiglio italiano, che sta scrivendo un rapporto sul futuro del mercato unico su richiesta delle istituzioni dell'Ue. (Res)