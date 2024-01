Trasporto aereo: China Eastern ha preso in consegna quarto aereo di linea C919

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera China Eastern Airlines ha preso in consegna il quarto aereo di linea C919, sviluppato dalla Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). L’aereo è stato consegnato all’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao e rientra tra i cinque velivoli commissionati da China Eastern nel 2021. A settembre 2023, la compagnia aerea ha acquistato da Comac altri 100 aerei C919, che saranno consegnati in lotti dal 2024 al 2031. (Cip)