Russia: ministero Difesa, distrutti 12 missili ucraini diretti contro la regione di Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto oggi sei missili Tochka-U e sei missili Vilkha lanciati dalle Forze armate ucraine contro la regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Oggi, nel corso della mattinata del 3 gennaio, è stato sventato un altro tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi in Russia utilizzando i sistemi missilistici a lancio multiplo Vilkha e i complessi missilistici tattici Tochka-U. I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto sei missili Tochka-U e sei missili Vilkha Mlrs nella regione di Belgorod", ha riferito il ministero in una nota.(Rum)