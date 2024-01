Giappone: terremoto Ishikawa causa interruzione attività in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il violentissimo terremoto che ha colpito il Giappone centrale lunedì primo gennaio ha causato danni alle operazioni di diverse grandi aziende giapponesi in settori che vanno dalle vendite al dettaglio alla logistica. Almeno 56 punti vendita della catena di convenience store Family Mart restano temporaneamente chiusi nelle province maggiormente colpite dal sisma. Le chiusure hanno interessato anche i punti vendita di aziende concorrenti, come 7-Eleven e Lawson. Per quanto riguarda la logistica, le società di consegne espresse e trasporti Yamato e Sagawa Express hanno interrotto le attività nell’intera prefettura di Ishikawa e in parte della prefettura di Toyama, a causa dei gravi danni riportati dalla rete stradale. Il colosso giapponese della siderurgia Nippon Steel ha sospeso le operazioni presso il suo stabilimento nell’area di Naoetsu nella prefettura di Niigata. Toshiba ha annunciato invece l’arresto di uno stabilimento della controllata Kaga Toshiba Electronics. Murata Manufacturing ha sospeso le attività presso due stabilimenti vicini all’epicentro del sisma: l’azienda detiene da sola il 40 per cento del mercato mondiale dei condensatori ceramici multistrato per smartphone. (segue) (Git)