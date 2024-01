Riforme: La Russa, obiettivo premierato è evitare instabilità governativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una intervista alla "Stampa" osserva che "nel programma elettorale, parlavamo di presidenzialismo. Insomma, volevamo qualcosa di più del premierato in tema di democrazia diretta. Trovo comunque sia stato saggio tentare di portare un testo il meno invasivo possibile. Sarà pure qualcosa di minore rispetto al presidenzialismo, ma non considero un errore la strada che la ministra Casellati ha scelto". "La verità - aggiunge - è che le buone mediazioni hanno il pregio di non accontentare né scontentare del tutto nessuno". Con il risultato di "una riforma volutamente minimale. L'obiettivo che il centrodestra si pone è quello di evitare l'instabilità governativa, perché serve una durata dei governi più lunga, di legislatura; l'altro obiettivo è il rispetto della volontà popolare che spesso è mancato in questi anni. Solo cinque articoli, niente di più". Quanto alle prerogative del presidente della Repubblica: "Vengono ridotte solo quelle che, per prassi e non per la Costituzione, il capo dello Stato ha dovuto meritoriamente svolgere in questi anni, quando mancavano le maggioranze parlamentari. Di fatto quando c'è stata una situazione con maggioranze chiare, il capo dello Stato non ha mai dovuto sopperire all'inadeguatezza delle forze politiche per tenere in piedi una legislatura. Quando negli ultimi tempi, invece, questo non c'è stato, è toccato giustamente al capo dello Stato a trovare soluzioni per superare lo stallo". (segue) (Rin)