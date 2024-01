Riforme: La Russa, obiettivo premierato è evitare instabilità governativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il premierato, però, - argomenta il presidente - non esisteranno più maggioranze incerte: sarà il popolo che decide il premier e qualora mancasse una maggioranza si tornerebbe a votare. Nessuna riduzione di potere del Presidente, dunque, nemmeno di quelli acquisiti per prassi, ma solo il venir meno, grazie alla riforma ora proposta, della necessità di riparare urgenze politiche dovute alla mancanza di maggioranza chiara" . Il premier è eletto dal popolo, mentre il capo dello Stato dal Parlamento: per Gianni Letta questo incide 'fatalmente' sul ruolo del Quirinale: "Ho molto rispetto per Gianni Letta, ma parla da grande giornalista e uomo dello Stato, non da costituzionalista. Qualunque costituzionalista gli risponderebbe che i poteri nella nostra costituzione sono 'para-ordinati'. Al di là della loro provenienza hanno quindi pari valore. Se così non fosse anche la durata settennale del Presidente della Repubblica sarebbe un plus rispetto a quella quinquennale del presidente del Consiglio". In merito invece al 'premier di scorta' nominato dalla stessa maggioranza, in caso di caduta del primo premier: "Secondo me è un'ipotesi di scuola messa nella riforma più per accontentare tutte le forze politiche coinvolte che non nella previsione che si realizzi. Ad oggi non vedo possibile che un premier, leader del primo partito di maggioranza, lasci palazzo Chigi e il suo partito accetti una soluzione diversa dal ritorno al voto". (segue) (Rin)