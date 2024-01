Riforme: La Russa, obiettivo premierato è evitare instabilità governativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco la ragione - continua il presidente del Senato - per cui è stata inserita questa ipotesi: è una mediazione per dare al Parlamento il potere di far proseguire la legislatura anche senza il premier eletto. Detto questo, diciamo che se ci fosse un emendamento che legasse la caduta di un premier al necessario ritorno alle urne, non mi straccerei le vesti. Ma un secondo premier nella stessa legislatura resterà una ipotesi pressoché irrealizzabile". Si vogliono eliminare i senatori a vita: "Avevo fatto una proposta di legge nella scorsa legislatura in cui prevedevo che non avrebbero dovuto avere diritto di voto nelle mozioni di fiducia o di sfiducia al governo. Se ci fosse quindi un emendamento che anziché abolirli li riducesse a 2, massimo 3, ma senza il potere di votare fiducia o sfiducia al governo, non mi sentirei di condannarlo, anche per coerenza con me stesso", conclude La Russa. (Rin)