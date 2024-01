Russia: “Vedomosti”, Banca centrale dovrà trovare equilibrio tra calo inflazione e ristrutturazione economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia avrà un compito difficile nel 2024: portare l'inflazione all’obiettivo del 4-4,5 per cento entro la fine dell'anno. È quanto si legge sul quotidiano “Vedomosti” che traccia un bilancio dei principali obiettivi dell’ente regolatore russo per l’anno appena iniziato. Secondo il giornale, la Banca centrale “ha iniziato in ritardo ad aumentare il tasso di riferimento: avrebbe dovuto farlo nella primavera del 2023 e non in estate”, un fatto ammesso anche dalla presidente dell'ente regolatore, Elvira Nabiullina. “Riportare l’inflazione al target e stabilizzarla attorno al 4 per cento, in altre parole mantenere la stabilità dei prezzi, è l’obiettivo principale attorno al quale la Banca centrale costruisce la politica monetaria. Né la crescita economica, né il tasso di cambio del rublo rappresentano una priorità assoluta per la politica monetaria”, si legge su “Vedomosti”. L’obiettivo del 4–4,5 per cento entro la fine del 2024 significa, secondo il quotidiano russo, “che l’economia dovrà affrontare un lungo periodo di politica monetaria restrittiva” e la Banca centrale dovrà cercare di “ancorare le aspettative di inflazione della popolazione, che sono molto più elevate tra i cittadini e le imprese”. (Rum)