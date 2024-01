Caso Pozzolo: La Russa, inopportuno andare a cenone armato ma questione non è politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge italiana sul possesso di armi è la più restrittiva d'Europa e sicuramente non va allargata. Anzi, io sarei ancora più rigido. In questo caso si tratta di un problema di opportunità: al cenone c'era bisogno di andare armato? Per me è sempre inopportuno, ma non è una questione politica. Il partito poi valuterà la situazione. Io considererei meno grave se fosse inavvertitamente partito un colpo a lui, piuttosto che non ad altri a cui lui ha dato la sua pistola". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in una intervista a "La Stampa". (Rin)