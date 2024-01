Kazakhstan: Tokayev smentisce voci di una ricandidatura nel 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha smentito le voci in merito a una sua ricandidatura a capo dello Stato in vista delle elezioni che si terranno in quel Paese nel 2026. in un'intervista al quotidiano "Egemen Kazakhstan”, Tokayev ha negato di voler indire un referendum per apportare modifiche alla Costituzione della repubblica, che gli consenta la candidatura ad un nuovo mandato nella veste di capo dello Stato. Le disposizioni costituzionali relative ai limiti di mandato “non cambieranno mai”, ha detto Tokayev, che le ha definite “un requisito incrollabile, come le norme sull’indipendenza, l’integrità territoriale e la forma del governo”.(Res)