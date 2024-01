Energia: Pichetto, aumenta la produzione di gas, tariffe giù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pichetto si sofferma infine sugli obiettivi che si è dato e quali sono le difficoltà da superare nei prossimi mesi: "Accelerare sulla decarbonizzazione del Paese, semplificando e digitalizzando gli iter autorizzativi e le connessioni alla rete. Investire sull'efficienza energetica sia in ambito civile che industriale e garantire ulteriore competitività al nostro Paese sia in termini di costi che di approvvigionamenti energetici". Bisogna inoltre "dare continuità agli incentivi per le fonti rinnovabili adottando in maniera definitiva il Fer2 e promuovendo un nuovo schema di sostegno, il cosiddetto Fer-X, che porterà all'installazione di oltre 60 Gw di fonti rinnovabili in cinque anni". Il ministro cita una parte del documento finale della Cop28, nel quale tutti i Paesi riconoscono la necessità di 'riduzioni profonde, rapide e durature delle emissioni di gas serra' e invita le parti ad 'abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere le emissioni zero entro il 2050 in linea con la scienza'. "È la prima volta - conclude Pichetto - che in una dichiarazione finale della Cop le parti si impegnano ad abbandonare i combustibili fossili puntando sulla neutralità tecnologica e aprendo ai biocarburanti". (Rin)