Germania: i funerali di Schaeuble si terranno il 5 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno il 5 gennaio, presso la chiesa evangelica di Offenburg, i funerali di Stato di Wolfgang Schaeuble, l’ex ministro delle Finanze tedesco deceduto il 26 dicembre scorso. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ai lati del feretro si disporranno agenti della Polizia federale (Bpol). Tra quanti pronunceranno l’elogio funebre vi sarà Friedrich Merz, presidente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) di cui Schaeuble è stato deputato al Bundestag ininterrottamente dal 1972. All’esterno della chiesa verrà schierato un picchetto delle Forze armate per gli onori militari. Al termine delle esequie, Schaeuble verrà tumulato nel cimitero di Waldbach. A Berlino, a ricordare l’ex ministro delle Finanze tedesco sarà il Bundestag, di cui l’esponente della Cdu è stato presidente dal 2017 al 2021. Tuttavia, tempi e modi della cerimonia non sono ancora stati decisi. (Geb)