Cina: divulgate nuove immagini dell’avanzata portaerei Fujian

- Il governo della Cina ha divulgato nuove immagini della portaerei Fujian, dotata dell’innovativo sistema elettromagnetico per il lancio di aeromobili (Emals). Presentata per la prima volta a giugno 2022, la Fujian è tecnologicamente più avanzata della portaerei Shandong, entrata in servizio nel 2019, e della Liaoning, che la Cina ha acquistato di seconda mano dall’Ucraina nel 1998. La nave è stata sottoposta a vari test ma non ha ancora effettuato il collaudo marittimo, che gli osservatori del settore attendevano nel 2023. (Cip)