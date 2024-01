Cile: governo anuncia invio di aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha ordinato l'invio "urgente" di 100mila dollari a Gaza "per rispondere ai bisogni particolari di donne, adolescenti e ragazze, attraverso kit di dignità, che copriranno le loro esigenze igieniche di base". Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri del Cile. Il documento spiega che il denaro proviene dal Fondo cileno contro la fame e la povertà e sarà convogliato attraverso il Fondo delle Nazioni unite per la popolazione (Unfpa). "Questo contributo risponde all'appello lanciato dal Segretario generale delle Nazioni unite di andare in aiuto alla catastrofe umanitaria che si sta vivendo a Gaza ed è in linea con la politica estera femminista", ha affermato la sottosegretaria degli Esteri, Gloria de la Fuente.(Abu)