Giappone: terremoto Ishikawa, bilancio provvisorio sale a 64 vittime

- Le autorità del Giappone hanno confermato la morte di 64 persone nella prefettura di Ishikawa, a seguito del devastante terremoto di magnitudo 7,6 che ha colpito lunedì il Giappone centrale. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, e aumenta mentre proseguono le ricerche dei dispersi nei numerosi edifici abbattuti dal sisma. La prefettura ha fatto appello alla Legge per il soccorso in caso di calamità per 17 città e cittadine. A Wajima, una città di circa 30mila abitanti nella penisola di Noto, dove l’intensità della scossa ha superato quella del Grande terremoto di Kobe del 1995, crolli e danni strutturali hanno innescato un vasto incendio nel centro cittadino. Almeno 31 delle vittime sinora accertate hanno perso la vita in questa città. Numerosi crolli sono stati confermati anche a Suzu, una cittadina di circa 14mila abitanti poco distante, dove sono morte almeno 22 persone. Proprio nell’area di Suzu, uno tsunami innescato dal terremoto ha inondato un’area approssimativa di 100 ettari. (segue) (Git)