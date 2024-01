Giappone: terremoto Ishikawa, bilancio provvisorio sale a 64 vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha convocato un gabinetto di emergenza e ha decretato l’evacuazione delle aree maggiormente colpite: A Ishikawa, Toyama e Niigata sono state evacuate in tutto 34.300 persone. Decine di migliaia di abitazioni nella prefettura di Ishikawa sono attualmente prive di energia elettrica, mentre il governo ha rassicurato in merito alla sicurezza delle centrali nucleari, che non presenterebbero alcuna anomalia. Il terremoto si è verificato lunedì alle 16:10 (le 8:10 in Italia), e ha investito con particolare violenza la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa, dove l’intensità della scossa ha raggiunto il livello 7 sulla scala sismica giapponese. La scossa è stata avvertita con forza lungo l’intera costa occidentale del Paese, che affaccia sul Mar del Giappone, e in gran parte del territorio nazionale, inclusa Tokyo. I servizi ferroviari sono stati sospesi nel Giappone centrale e orientale. L’allerta tsunami è stata immediatamente proclamata a Ishikawa, ed è stata poi estesa dalle autorità alle prefetture di Yamagata, Niigata e Toyama. (Git)