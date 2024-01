Usa: deputato Johnson annuncia dimissioni, si riduce la maggioranza repubblicana alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano statunitense vedrà ridursi ulteriormente la sua già risicata maggioranza alla Camera dei rappresentanti Usa alla fine di questo mese, dopo le dimissioni anticipate del deputato conservatore Bill Johnson dell’Ohio. L’ufficio di Johnson ha infatti confermato ieri la sua intenzione di rassegnare le dimissioni il 21 gennaio, per assumere il ruolo di presidente della Youngstown State University. Il passo indietro di Johnson ridurrà la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti a soli 219 seggi, contro i 213 dei Democratici, cui si aggiungono tre seggi vacanti. Ciò significa che i Repubblicani potranno permettersi di perdere un massimo di due seggi, se vorranno mantenere la maggioranza alla Camera dopo le elezioni in programma il prossimo novembre. Oltre al seggio che verrà lasciato vacante da Johnson, gli altri due seggi attualmente non occupati sono quelli dell’ex presidente della Camera Kevin McCarthy, che ha rassegnato le dimissioni il 31 dicembre, e quello dell’ex deputato repubblicano di New York George Santos, espulso dalla Camera.(Was)