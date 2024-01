Usa: uomo muore dopo essersi introdotto nel motore di un aereo a Salt Lake City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dello Utah sta indagando la morte di un uomo presso l’aeroporto di Salt Lake City. Lo riferisce l’emittente televisiva “Cnn”, secondo cui un 30enne ha perso la vita dopo essersi introdotto nella gondola del motore di un aereo di linea. Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, l’uomo ha raggiunto una rampa di sicurezza tramite un’uscita di servizio, “è corso sino al margine meridionale della pista ovest dove erano in corso operazioni di sbrinamento e si è introdotto nel motore di un aeroplano” in fase di spegnimento. I soccorritori hanno trovato l’uomo in stato di incoscienza e non sono riusciti a rianimarlo. La causa del decesso è oggetto di indagine.(Was)