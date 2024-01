Usa: governo annuncia riapertura di quattro valichi al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno annunciato ieri la riapertura di quattro valichi di frontiera lungo il confine con il Messico, che erano stati temporaneamente chiusi a causa di un forte aumento degli attraversamenti illegali. I quattro valichi di frontiera, che riapriranno domani, si trovano a Eagle Pass, Texas; San Diego, California; Lukeville, Arizona; e Nogales, Arizona. La U.S. Customs and Border Protection (Cbp) aveva decretato la chiusura dei valichi circa un mese fa, a causa di un aumento incontrollato degli ingressi di migranti irregolari e del traffico di esseri umani. L'agenzia ha sottolineato che continuerà a perseguire azioni contro coloro che non entrano negli Stati Uniti legalmente o che non hanno un motivo legale per rimanere nel Paese. "La Cbp continuerà a dare priorità alla nostra missione di sicurezza al confine (…) in risposta a questa situazione in evoluzione", ha dichiarato l'agenzia in una nota.(Was)