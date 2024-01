Australia: Albanese annuncia indagine su documenti guerra in Iraq celati al pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, ha annunciato l’avvio di una indagine tesa a divulgare decine di documenti del gabinetto di guerra istituito durante la seconda Guerra in Iraq, e successivamente celati al pubblico. I documenti relativi alla partecipazione australiana al conflitto in Iraq, risalenti al 2003, sono stati divulgati dagli Archivi nazionali dell'Australia per volontà del predecessore di Albanese, Scott Morrison. Tuttavia, 78 documenti relativi alle deliberazioni del sottocomitato sulla sicurezza nazionale del gabinetto non sono stati consegnati dal precedente governo. L'ex ministro della Difesa Robert Hill, che faceva parte del gabinetto nel 2003, ha dichiarato che non c'è motivo per mantenere segreti quei documenti, e ha sostenuto la loro divulgazione. I 78 documenti riservati sono stati successivamente forniti agli Archivi nazionali, e saranno resi pubblici dopo essere stati vagliati per verificare eventuali preoccupazioni in corso per la sicurezza nazionale. "Gli australiani hanno il diritto di conoscere le basi che hanno giustificato la partecipazione dell'Australia alla guerra in Iraq", ha dichiarato oggi Albanese.(Res)