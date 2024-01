Kazakhstan: Tokayev, sicurezza energetica va assicurata sulla base dei bisogni, non della geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha affermato di prestare particolare attenzione alla questione della costruzione di una centrale nucleare nel Paese, e ha aggiunto che la questione della sicurezza energetica dovrebbe essere affrontata e risolta sulla base dei bisogni e delle opportunità reali, e non su considerazioni geopolitiche. "L'energia nucleare pulita è molto importante per il Kazakistan. Questa è una questione fondamentale per il futuro della nostra economia. Occupiamo il primo posto nel mondo in termini di volume di uranio naturale prodotto, abbiamo la nostra produzione di componenti del combustibile nucleare”, ha sottolineato il capo dello Stato. "In ultima analisi, la questione della sicurezza energetica dovrebbe essere risolta sulla base di bisogni e opportunità reali e, ovviamente, sulla base della ricerca scientifica, e non sul piano delle considerazioni geopolitiche", ha detto Tokayev in un'intervista al quotidiano "Egemen Kazakhstan”. (segue) (Res)