Usa: il debito federale ha superato per la prima volta i 34mila miliardi di dollari

- Il debito nazionale lordo dello Stato federale Usa ha superato per la prima volta la soglia di 34.000 miliardi di dollari. Lo ha riferito in una nota il dipartimento del Tesoro Usa, che ieri ha pubblicato un rapporto sullo stato delle finanze pubbliche, divenute fonte di tensione politica a Washington anche in vista di un nuovo termine per il rifinanziamento delle attività del governo federale. Il debito federale ha superato la soglia di 34mila miliardi con largo anticipo rispetto alle previsioni formulate prima della pandemia di Covid-19, proprio a causa degli ingenti programmi di spesa pubblica coincisi con l’emergenza sanitaria globale. Il debito lordo include denaro che lo Stato federale deve a se stesso, e spesso la politica preferisce tenere in considerazione il debito federale netto, che ammonta a 26.900 miliardi di dollari, più o meno equivalenti al prodotto interno lordo degli Stati Uniti. I deputati repubblicani e la Casa Bianca hanno raggiunto lo scorso giugno un accordo per innalzare temporaneamente il limite massimo di indebitamento federale, scongiurando così il rischio di un default. L’accordo scadrà però a gennaio 2025.(Was)