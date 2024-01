Kosovo-Serbia: Lajcak, possibili modifiche a proposta Ue di statuto Associazione comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è disposta ad apportare delle eventuali modifiche alla sua proposta di statuto per l’Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo. Lo ha detto l’inviato speciale dell’Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, in un’intervista al portale d’informazione di Pristina “Gazeta Express”. Il funzionario europeo ha spiegato che sia il premier kosovaro che il presidente serbo Aleksandar Vucic “hanno accettato in linea di principio il progetto di statuto”. Lajcak ha quindi espresso preoccupazione per la mancanza di passi avanti, sia da parte di Belgrado che di Pristina, nell'attuazione del piano. “Il progetto di Associazione dei comuni a maggioranza serba non necessita di essere firmato, non essendo un accordo internazionale. Siamo disponibili a modificare il testo. La Corte costituzionale del Kosovo deve interpretare la costituzionalità dello statuto come previsto dall’accordo del 2015”, ha sottolineato Lajcak. (Alt)