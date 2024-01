Giappone: incidente aereo Haneda, aereo di linea Jal era stato autorizzato ad atterrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aereo di linea Airbus A350-900 della compagnia aerea Japan Airlines coinvolto nell’incidente aereo che si è verificato ieri all’aeroporto Haneda di Tokyo era stato autorizzato ad atterrare dal controllo di volo. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti giapponese, sulla base delle prime indagini effettuate a seguito dell’incidente, verificatosi nel pomeriggio di ieri. L’aereo di linea si è scontrato in fase di atterraggio con un velivolo militare, che invece aveva ricevuto istruzioni di procedere alla via di rullaggio di fronte alla pista. Sei militari si trovavano a bordo del velivolo bimotore della Guardia costiera giapponese coinvolto nel grave incidente, e cinque hanno perso la vita. Il capitano del velivolo - un aeroplano bimotore a turboelica De Havilland Dash8 Q800 - è invece sopravvissuto allo schianto, pur riportando ferite gravi. L’aereo della Guardia costiera stava decollando per trasportare aiuti nelle zone colpite dal violentissimo terremoto che ha colpito ieri il Giappone centrale. I 379 passeggeri e membri dell’equipaggio dell’aereo di linea sono stati invece evacuati in tempo dal velivolo in fiamme, e sono tutti salvi. (segue) (Git)