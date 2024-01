Caso Pozzolo: Borghi (Iv), imbarazzante il silenzio di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre i contorni della vicenda di Rosazza si fanno sempre più inquietanti - tra minori presenti sul luogo della sparatoria, parenti di persone in servizio di sicurezza non si capisce a che titolo intervenuti, e la conferma che la pistola con colpo in canna era di un deputato che successivamente si è rifiutato di collaborare con gli inquirenti -, la cosa più imbarazzante è il silenzio di Giorgia Meloni. Che non può cavarsela con la reticenza, o con la favola che si tratta solo di un fatto di ordine pubblico che non riguarda la politica". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Presidente Meloni, il sottosegretario e il deputato che hanno trasformato il salone di una proloco di provincia in un saloon dell'Arizona di fine '800 li ha portati lei al governo e in Parlamento. Ora - prosegue Borghi - non può fare spallucce, né guardare altrove. Tralasciamo cosa lei avrebbe detto a parti inverse, se i protagonisti fossero stati di un partito al governo con lei all'opposizione. Ciò che deve, rapidamente, comprendere è che lei è il capo del governo di un Paese del G7. E che di fronte a ciò che è accaduto non servono né lo spartito della reticenza, né quello consueto del vittimismo. Serve l'abito della responsabilità, per difendere la dignità delle istituzioni pubbliche di questo Paese. Per cui parli, e agisca, presidente Meloni". (Rin)